Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
Известный комик Павел Воля от души посмеялся над ростовской моделью Марией Лиман в новом выпуске шоу Comedy Club, вышедшим в телеэфир 15 ноября.
Юморист с присущим ему сарказмом прокомментировал информацию о том, что раскованная модель Playboy, славящаяся необузданной страстью к эротическим фотосессиям, может стать новым пресс-секретарем администрации Ростова-на-Дону.
Воля продемонстрировал собравшейся публике фотографии реальных глав региональных пресс-служб (серьезных мужчин в пиджаках), а затем для убийственного контраста вывел на большой экран «дежурный» снимок ростовчанки, одетой лишь в полупрозрачное белье.
Как заявил развеселившийся резидент Comedy Club, он попытался найти хоть какую-нибудь содержательную информацию о Марии в интернете, но все поисковые запросы неизменно приводили его к созерцанию откровенных снимков томной брюнетки.
Также ведущий акцентировал внимание зрителей шоу на том, что работа в пресс-службе предполагает отличное знание русского языка. После этой реплики Павел Воля показал скриншот одного из провокационных постов Лиман, в котором будущая чиновница обильно использует ненормативную лексику напополам с грамматическими ошибками.
В качестве финальной точки своего выступления, юморист предложил девушке не соглашаться на скромную вакансию пресс-секретаря, а сразу метить в президенты страны.
В ответ на язвительный скетч острослова Мария опубликовала в своем инстаграме пост, в котором серьезно озадачила своих подписчиков. Во-первых, на фотографии она в строгой одежде, без всяких вариантов закрывающей все привычно оголенные части тела модели. Во-вторых, ростовчанка похоже решила подыграть комику и разразилась пространной тирадой, чем-то напоминающей тезисы из воображаемой предвыборной программы.
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ИСТОЧНИК KP.RU