Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-16T15:47:33+03:00

Девушка не осталась в долгу и ответила ему в инстаграме

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Известный комик Павел Воля от души посмеялся над ростовской моделью Марией Лиман в новом выпуске шоу Comedy Club, вышедшим в телеэфир 15 ноября.

Юморист с присущим ему сарказмом прокомментировал информацию о том, что раскованная модель Playboy, славящаяся необузданной страстью к эротическим фотосессиям, может стать новым пресс-секретарем администрации Ростова-на-Дону.

Воля продемонстрировал собравшейся публике фотографии реальных глав региональных пресс-служб (серьезных мужчин в пиджаках), а затем для убийственного контраста вывел на большой экран «дежурный» снимок ростовчанки, одетой лишь в полупрозрачное белье.

Как заявил развеселившийся резидент Comedy Club, он попытался найти хоть какую-нибудь содержательную информацию о Марии в интернете, но все поисковые запросы неизменно приводили его к созерцанию откровенных снимков томной брюнетки.

Также ведущий акцентировал внимание зрителей шоу на том, что работа в пресс-службе предполагает отличное знание русского языка. После этой реплики Павел Воля показал скриншот одного из провокационных постов Лиман, в котором будущая чиновница обильно использует ненормативную лексику напополам с грамматическими ошибками.

В качестве финальной точки своего выступления, юморист предложил девушке не соглашаться на скромную вакансию пресс-секретаря, а сразу метить в президенты страны.

liman_maria Не знаю как, но не так! Это все, что могут сказать люди, которые перекладывают ответственность за свою жизнь на тех, за кого голосуют на выборах, либо вообще игнорируют этот процесс Вам не нравится власть, отношение к народу, зарплаты, условия Вашей жизни и тд, и тп... Но кто заставляет Вас это терпеть? Вы знаете, что НУЖНО для страны лучше, чем кто-либо?! Тогда сделайте что-нибудь! Идите к власти, либо сами станьте этой властью #диванныекритики #политика #ростов #москва #россия

В ответ на язвительный скетч острослова Мария опубликовала в своем инстаграме пост, в котором серьезно озадачила своих подписчиков. Во-первых, на фотографии она в строгой одежде, без всяких вариантов закрывающей все привычно оголенные части тела модели. Во-вторых, ростовчанка похоже решила подыграть комику и разразилась пространной тирадой, чем-то напоминающей тезисы из воображаемой предвыборной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU