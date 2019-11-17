2019-11-17T11:21:00+03:00
Происшествия

Искалеченную обезумевшей ревнивицей девушку боятся перевозить в Ростов

Пострадавшая может не перенести дорогу в областной центр
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Девушка настолько ослабла, что медики опасаются ее перевозить в областной центр. Фото: страница пострадавшей в соцсетиДевушка настолько ослабла, что медики опасаются ее перевозить в областной центр. Фото: страница пострадавшей в соцсети
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Молодую девушку, ставшую жертвой жестокого нападения 35-летней батайчанки, узнавшей про измену своего мужа, не могут транспортировать в Ростов-на-Дону.

Сейчас пострадавшая от агрессии ревнивицы дончанка находится в тяжелом состоянии в центральной больнице Багаевского района. У нее серьезный химический ожог глаз и несколько ножевых ранений.

По информации портала Donday, родственники искалеченной девушки рассказали, что местные медики не берутся перевозить ее в более крупное медучреждение Ростова, поскольку такая поездка может стать фатальной на фоне тяжелых травм пациентки.

Напомним, что шекспировские страсти разыгрались в станице Багаевской Ростовской области, где 13 ноября произошло жестокое нападение на 22-летнюю девушку.

Местная жительница закрутила роман с женатым мужчиной из Батайска, у которого оказалась крайне несдержанная супруга, захотевшая лично выяснить отношения с разлучницей. Отыскав разлучницу, оскорбленная жена выхватила нож и начала наносить беспорядочные удары по ненавистной ей девушке. После этого батайчанка плеснула ей в лицо 70% раствором уксуса, что вызвало у жертвы химический ожог роговицы обоих глаз.

Нападавшая скрылась с места преступления, однако спустя сутки ее разыскали.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали 35-летнюю батайчанку, подозреваемую в совершении тяжкого преступления. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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