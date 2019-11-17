Депутат гордумы предложил сити-менеджеру Ростова засудить Павла Волю
Депутата городской Думы Анатолия Котляров оскорбило выступление комика Павла Воли, раскритиковавшего в недавнем выпуске Comedy Club властей донской столицы.
Напомним, что юморист от души прошелся над новостью о том, что пресс-службу донской мэрии возглавит модель Playboy Мария Лиман. Телеведущий показывал зрителям эротические фотографии девушки и сыпал остротами о том, как бы могли измениться рабочие обязанности госслужащей, если бы эту должность заняла горячая ростовчанка.
В одной из частей выступления комик прямым текстом обратился к властям Ростова.
- Ребята, вы там вообще уже? Думали, что мы ничего не заметим? – спросил Воля.
Видимо, именно такой «наезд» резидента шоу и побудил ростовского депутата Анатолия Котлярова записать видео в поддержку городских чиновников. Ролик был опубликован в соцсетях.
– Хотел бы заступиться за администрацию Ростова. Никакая порнозвезда из Playboy здесь не работает. Назначить Марию Лиман главой пресс-службы была «хотелка» одного из кандидатов от партии ЛДПР, который даже не вошел в итоговый конкурс на должность сити-менеджера, потому что ответил не на все вопросы, – объяснил ситуацию Котляров.
По словам депутата, такая «шутка» со стороны Павла Воли порочит репутацию и бросает тень на имидж городской мэрии, поэтому он рекомендовал сити-менеджеру донской столицы Алексею Логвиненко подать на исказившего факты шоумена иск о клевете.
- Я обратился к эти ребятам из Comedy Club... Не знаю, дадут мне трибуну или нет. Но вот на месте главы администрации Ростова-на-Дону я бы подал в суд за клевету, - заявил рассерженный депутат гордумы.
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Юморист с присущим ему сарказмом прокомментировал информацию о том, что раскованная модель Playboy, славящаяся необузданной страстью к эротическим фотосессиям, может стать новым пресс-секретарем администрации Ростова-на-Дону. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU