2019-11-17T10:33:52+03:00
Общество

Депутат гордумы предложил сити-менеджеру Ростова засудить Павла Волю

Скетч Comedy Club негативно сказывается на имидже мэрии
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мария Лиман не осталась в долгу и ответила Павлу Воле на своей странице в инстаграме. Фото: instagram.com/liman_mariaМария Лиман не осталась в долгу и ответила Павлу Воле на своей странице в инстаграме. Фото: instagram.com/liman_maria
Изменить размер текста:

Депутата городской Думы Анатолия Котляров оскорбило выступление комика Павла Воли, раскритиковавшего в недавнем выпуске Comedy Club властей донской столицы.

Напомним, что юморист от души прошелся над новостью о том, что пресс-службу донской мэрии возглавит модель Playboy Мария Лиман. Телеведущий показывал зрителям эротические фотографии девушки и сыпал остротами о том, как бы могли измениться рабочие обязанности госслужащей, если бы эту должность заняла горячая ростовчанка.

В одной из частей выступления комик прямым текстом обратился к властям Ростова.

- Ребята, вы там вообще уже? Думали, что мы ничего не заметим? – спросил Воля.

Видимо, именно такой «наезд» резидента шоу и побудил ростовского депутата Анатолия Котлярова записать видео в поддержку городских чиновников. Ролик был опубликован в соцсетях.

– Хотел бы заступиться за администрацию Ростова. Никакая порнозвезда из Playboy здесь не работает. Назначить Марию Лиман главой пресс-службы была «хотелка» одного из кандидатов от партии ЛДПР, который даже не вошел в итоговый конкурс на должность сити-менеджера, потому что ответил не на все вопросы, – объяснил ситуацию Котляров.

По словам депутата, такая «шутка» со стороны Павла Воли порочит репутацию и бросает тень на имидж городской мэрии, поэтому он рекомендовал сити-менеджеру донской столицы Алексею Логвиненко подать на исказившего факты шоумена иск о клевете.

- Я обратился к эти ребятам из Comedy Club... Не знаю, дадут мне трибуну или нет. Но вот на месте главы администрации Ростова-на-Дону я бы подал в суд за клевету, - заявил рассерженный депутат гордумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России

Известный комик Павел Воля от души посмеялся над ростовской моделью Марией Лиман в новом выпуске шоу Comedy Club, вышедшим в телеэфир 15 ноября.

Юморист с присущим ему сарказмом прокомментировал информацию о том, что раскованная модель Playboy, славящаяся необузданной страстью к эротическим фотосессиям, может стать новым пресс-секретарем администрации Ростова-на-Дону. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины
Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей
Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск
Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей
Пропавшего 15-летнего подростка нашли в поле под Ростовом
Искалеченную обезумевшей ревнивицей девушку боятся перевозить в Ростов
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»