Депутат гордумы предложил сити-менеджеру Ростова засудить Павла Волю

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-17T10:33:52+03:00

Мария Лиман не осталась в долгу и ответила Павлу Воле на своей странице в инстаграме. Фото: instagram.com/liman_maria

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Депутата городской Думы Анатолия Котляров оскорбило выступление комика Павла Воли, раскритиковавшего в недавнем выпуске Comedy Club властей донской столицы.

Напомним, что юморист от души прошелся над новостью о том, что пресс-службу донской мэрии возглавит модель Playboy Мария Лиман. Телеведущий показывал зрителям эротические фотографии девушки и сыпал остротами о том, как бы могли измениться рабочие обязанности госслужащей, если бы эту должность заняла горячая ростовчанка.

В одной из частей выступления комик прямым текстом обратился к властям Ростова.

- Ребята, вы там вообще уже? Думали, что мы ничего не заметим? – спросил Воля.

Видимо, именно такой «наезд» резидента шоу и побудил ростовского депутата Анатолия Котлярова записать видео в поддержку городских чиновников. Ролик был опубликован в соцсетях.

– Хотел бы заступиться за администрацию Ростова. Никакая порнозвезда из Playboy здесь не работает. Назначить Марию Лиман главой пресс-службы была «хотелка» одного из кандидатов от партии ЛДПР, который даже не вошел в итоговый конкурс на должность сити-менеджера, потому что ответил не на все вопросы, – объяснил ситуацию Котляров.

По словам депутата, такая «шутка» со стороны Павла Воли порочит репутацию и бросает тень на имидж городской мэрии, поэтому он рекомендовал сити-менеджеру донской столицы Алексею Логвиненко подать на исказившего факты шоумена иск о клевете.

- Я обратился к эти ребятам из Comedy Club... Не знаю, дадут мне трибуну или нет. Но вот на месте главы администрации Ростова-на-Дону я бы подал в суд за клевету, - заявил рассерженный депутат гордумы.

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Юморист с присущим ему сарказмом прокомментировал информацию о том, что раскованная модель Playboy, славящаяся необузданной страстью к эротическим фотосессиям, может стать новым пресс-секретарем администрации Ростова-на-Дону. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU