2019-11-17T11:46:21+03:00
Общество

Пропавшего 15-летнего подростка нашли в поле под Ростовом

Мальчик гулял по заброшенным постройкам
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Мальчик гулял в поле недалеко от заброшенных построек. Фото: ГУ МВД России по Ростовской областиМальчик гулял в поле недалеко от заброшенных построек. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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Сотрудники донской полиции нашли потерявшегося подростка 2004 года рождения, который ушел из дома в Аксайском районе 14 ноября. За помощью правоохранителей обратилась мать пропавшего мальчика. Самостоятельно женщине отыскать своего сына не удалось.

Стражи правопорядка незамедлительно организовали поиски пропавшего подростка. Они опросили соседей, знакомых детей и местных жителей. Кроме того, ориентировки с приметами пропавшего были оперативно переданы патрулирующим нарядам полиции.

В результате комплекса реализованных мероприятий полицейские в короткий срок разыскали мальчика в Аксайском районе недалеко от заброшенных построек в полях.

- В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Полицейские провели с ним и законными представителями профилактические беседы для предупреждения повторных уходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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