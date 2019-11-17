2019-11-17T14:54:23+03:00
Общество

Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск

Новое направление будут обслуживать 6 единиц транспорта
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Новый маршрут будет удобен жителям Западного микрорайона БатайскаНовый маршрут будет удобен жителям Западного микрорайона БатайскаФото: Евгения ГУСЕВА
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Уже завтра, 18 ноября, заработает новый автобусный маршрут № 211, который свяжет донскую столицу и Батайск. Как сообщает перевозчик ООО «Батайское АТП-1», путь из одного города в другой проляжет через Ворошиловский мост.

Рейсом особенно удобно будет пользоваться жителям Западного микрорайона Батайска, чтобы добраться в Ростов.

Известно, что новое направление будут обслуживать 6 автобусов. Забирать пассажиров в Ростов предполагается из Койсуга, а в качестве конечной остановки выбрана улица Станиславского.

Интервал движения транспортных средств составит от 10 до 15 минут.

В настоящее время действует маршрут № 212 из Ростова в Батайск. На этом направлении автобусы большой вместимости движутся с Привокзальной площади донской столицы в соседний город по Темерницкому мосту, расположенному в створе проспекта Сиверса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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