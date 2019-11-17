Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-17T15:22:28+03:00

Горожане надеются, что предстоящий ремонт будет качественным. Фото: donland.ru

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В новом 2020 году ростовские власти собираются отремонтировать несколько проблемных улиц города. Старт работ по благоустройству намечен на 15 января.

В их число «счастливчиков» попала и улица Вятская. Как следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, ремонт дорожного покрытия на ней обойдется в сумму чуть более 49 млн рублей.

Средства для проведения работ выделяются сразу из трех бюджетов: федерального (24,5 млн рублей), областного (24,3 млн рублей) и городского (около 246 тыс. рублей).

Территория для ремонта ограничена участком между улицами Орской и Штахановского.

В соответствии с условиями контракта, исполнитель должен полностью заменить старое дорожное покрытие, а также нанести новую разметку и обновить бордюры.

Дедлайн проведения работ по благоустройству истекает осенью - 1 сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU