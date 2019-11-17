2019-11-17T15:22:28+03:00
Общество

Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей

Средства выделяются сразу из трех бюджетов
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Горожане надеются, что предстоящий ремонт будет качественным. Фото: donland.ruГорожане надеются, что предстоящий ремонт будет качественным. Фото: donland.ru
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В новом 2020 году ростовские власти собираются отремонтировать несколько проблемных улиц города. Старт работ по благоустройству намечен на 15 января.

В их число «счастливчиков» попала и улица Вятская. Как следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, ремонт дорожного покрытия на ней обойдется в сумму чуть более 49 млн рублей.

Средства для проведения работ выделяются сразу из трех бюджетов: федерального (24,5 млн рублей), областного (24,3 млн рублей) и городского (около 246 тыс. рублей).

Территория для ремонта ограничена участком между улицами Орской и Штахановского.

В соответствии с условиями контракта, исполнитель должен полностью заменить старое дорожное покрытие, а также нанести новую разметку и обновить бордюры.

Дедлайн проведения работ по благоустройству истекает осенью - 1 сентября 2020 года.

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Креативную идею запустили жители донской столицы в соцсети Instagram. Чтобы проверить качество ростовских дорог не на словах, а на деле, был приобретён специальный испытательный автомобиль — жёлтый ВАЗ-2101. Как уверяют авторы проекта, старую машину они планируют отдать воле ростовчан. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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