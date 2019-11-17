Родственники сбитого под Ростовом насмерть студента обратились к Владимиру Путину

17 Нояб. 22:20 2019-11-17T22:31:16+03:00

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Родные и близкие Руслана Попова – студента, которого сбил насмерть полицейский под Ростовом – разместили петицию на сайте Change.org. В ней – обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить честное расследование этого дела.

Напомним, что молодой человек, отправившийся домой пешком после дружеской посиделки с друзьями, попал под колеса автомобиля, управляемого сотрудником полиции. Водитель машины не стал вызывать скорую помощь, а спрятал тело погибшего в роще.

По версии СК РФ, за рулем «Мерседеса» в момент ДТП находился старший участковый уполномоченный полиции майор Роман Лобанов.

Близкие сбитого студента выразили сомнение в достоверности этой версии.

- Мы – родственники и друзья погибшего в эту версию не верим. Считаем, что такими показаниями майор Лобанов пытается смягчить свою вину, скрывая многие факты, так как по первоначальным сводкам МВД проходила информация о том, что майор Лобанов двигался в автомобиле не один, а с двумя пассажирами: мужчиной и женщиной. Следовательно, Лобанов берет всю вину на себя, чтобы дело не было переквалифицировано и соучастники к уголовной ответственности не привлекались, - сказано в тексте петиции, адресованной президенту страны. - По имеющимся у нас данным от достоверных источников сотрудников МВД РФ и проводимыми ими совещаниями по данному факту, в машине в момент аварии находилось трое человек: двое мужчин (один из них, соответственно, Лобанов) и женщина. Личность второго пассажира старательно скрывается как сотрудниками азовского отдела полиции, так и сотрудниками СО СК по Азову, при этом из достоверных источников мы знаем, что этот пассажир также является коллегой Лобанова, сотрудником полиции Азова, старшим по званию. Просим провести честное, беспристрастное расследование преступления, совершенного офицерами полиции, а также провести дополнительную проверку по всем фактам.

На момент публикации петицию подписали более 3,6 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU