В Ростовской области вооруженный грабитель напал на магазин

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-19T15:01:50+03:00

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В Красносулинском районе Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства преступления. 16 ноября, в 20.10, мужчина с пистолетом ворвался в магазин «Данимакс», расположенный в поселке Горном на улице Советская. Он потребовал у продавщицы всю выручку. Но добыча оказалась невелика. За день женщина продала товар на 500 рублей. Их она и отдала налетчику, после чего тот скрылся. Женщина сразу же написала заявление в полицию.

- Был введен план «Сирена». Пока подозреваемого не задержали, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU