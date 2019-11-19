В Ростовской области вооруженный грабитель напал на магазин
В Красносулинском районе Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства преступления. 16 ноября, в 20.10, мужчина с пистолетом ворвался в магазин «Данимакс», расположенный в поселке Горном на улице Советская. Он потребовал у продавщицы всю выручку. Но добыча оказалась невелика. За день женщина продала товар на 500 рублей. Их она и отдала налетчику, после чего тот скрылся. Женщина сразу же написала заявление в полицию.
- Был введен план «Сирена». Пока подозреваемого не задержали, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU