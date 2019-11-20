2019-11-20T13:30:34+03:00
Общество

Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка

Мужчину уже отстранили от исполнения служебных обязанностей
ГОШЕВ Игорь
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Штурм квартиры попал на видео. Фото: стоп-кадр Baza.Штурм квартиры попал на видео. Фото: стоп-кадр Baza.
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Поступил первый официальный комментарий на тему произошедшего в самом центре Ростова-на-Дону в среду, 20 ноября. Несколько часов в районе СИЗО №1 было оцепление силовиков - дежурили ОМОН, скорая и полицейские.

По предварительным данным, работник силовых органов удерживал в заложниках свою супругу. После того, как с 39-летним мужчиной не удалось договориться, квартиру взяли штурмом. В Следственном комитете России по Ростовской области высказали свою точку зрения на случившееся:

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по улице Красноармейской в городе Ростове-на-Дону, - говорится в официальном сообщении. - В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления.

Сейчас выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы. В отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. А на время проверки он отстранен он исполнения служебных обязанностей. Есть также информация, что мужчина является подполковником юстиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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