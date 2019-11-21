Житель Ростовской области не смог продать квартиру из-за долга в 358 тысяч рублей
В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал местный житель, который задолжал больше 358 тысяч рублей. Инцидент произошел в Константиновском районе. Выяснилось, что у должника есть трехкомнатная квартира. В итоге на нее был наложен арест. Но узнал мужчина об этом тогда, когда захотел продать и переоформить. И, как результат, деньги сами нашлись.
Как добавили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов, он уже погасил задолженность в полном объеме, а обременение с квартиры было снято.
Напомним, в Ростовской области чиновник сдал 111 гектаров земли в аренду за бесценок. Размер арендных платежей составил всего 15 тысяч рублей. Все это выяснилось только тогда, когда проверку провели работники районной прокуратуры. Они проверили, как соблюдается законодательство.
ИСТОЧНИК KP.RU