Житель Ростовской области не смог продать квартиру из-за долга в 358 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-21T11:17:15+03:00

Как только он об этом узнал, то сразу же нашел деньги

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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал местный житель, который задолжал больше 358 тысяч рублей. Инцидент произошел в Константиновском районе. Выяснилось, что у должника есть трехкомнатная квартира. В итоге на нее был наложен арест. Но узнал мужчина об этом тогда, когда захотел продать и переоформить. И, как результат, деньги сами нашлись.

Как добавили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов, он уже погасил задолженность в полном объеме, а обременение с квартиры было снято.

Напомним, в Ростовской области чиновник сдал 111 гектаров земли в аренду за бесценок. Размер арендных платежей составил всего 15 тысяч рублей. Все это выяснилось только тогда, когда проверку провели работники районной прокуратуры. Они проверили, как соблюдается законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU