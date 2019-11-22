Футболист из Ростовской области Денис Глушаков мечтает возглавить "Спартак"

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-22T14:46:54+03:00

Полузащитник играл в составе команды в течение шести лет

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Уроженец города Миллерово Ростовской области футболит Денис Глушаков поделился своей мечтов c поклонниками Instagram. Оказывается, 32-летний спортсмен мечтает возглавить тренерский штаб московского «Спартака». Обю этом он сообщил в комментариях к своей последней публикации.

В микроблоге Денис Глушаков выложил новый снимок с подписью: «На позитиве, уверенный взгляд в будущее - всем того желаю. Впереди - важный матч».

На что один их подписчиков спортсмена отреагировал неожиданно и написал: "Ждем на тренерской «Спартака»,

- Мечта! - ответил фанату донской футболист.

32-летний хавбек играл в составе "Спартака" с 2013-го по 2019 год. В 2017 году в составе московской команды Денис Глушаков стал чемпионом России. Контракт между Денисом глушаковым и «Спартаком» был расторгнут этим летом. Сразу после этого игрок перешел в грозненский «Ахмат» на правах свободного агента.

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Большинство близких родственников и друзей Дениса Глушакова в его родном городке Миллерово, где его буквально боготворят за развитие футбола (капитан «Спартака» за свой счет построил там стадион и содержит детскую команду), в новом витке скандала между супругами заняли глухую оборону — по принципу «Лучше молчать, чтобы не навредить» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU