«У Дениса был срыв, его довели!»: тетя капитана «Спартака» о новом конфликте в семье Глушаковых

Большинство близких родственников и друзей Дениса Глушакова в его родном городке Миллерово, где его буквально боготворят за развитие футбола (капитан «Спартака» за свой счет построил там стадион и содержит детскую команду), в новом витке скандала между супругами заняли глухую оборону — по принципу «Лучше молчать, чтобы не навредить».

Голосовые сообщения, отправленные жене Дениса Глушакова 00:00 00:00

Мама попросила передать журналистам через знакомых, что, мол, она в эти семейные дрязги и сама не лезет, и другим не советуют, поэтому надо дождаться суда.

Но есть близкие Денису люди, которые просто не могут молчать, как, например, его тетя Ирина — вдова Валерия Глушакова, давшего в свое время юному дарованию из провинции путевку в футбол.

- Мое мнение: довела! - заявила «КП» - Ростов-на-Дону» Ирина Глушакова. - Довела до белого каления! Просто у Дениса срыв! Бывает такое, это же нервы! При этом, еще неизвестно, что сама Дарья ему говорит - она же себя не записывает, да? Но я не могу понять и Дениса: он же знал, что она все их разговоры пишет? И каждое его слово теперь оборачивается против него! Вот, где вопрос. Ну да, он не прав, конечно: погорячился!..

Казалось, что их счастье безолачно

Напомним, в столичную полицию поступило заявление жены футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова. Супруга спортсмена утверждает, что Глушаков в телефонных разговорах намекает ей на убийство и расправу. По словам жены звезды футбола, от нее требуют, чтобы она отказалась от алиментов и борьбы за имущество. Полиция проводит проверку этого заявления.

Бракоразводный процесс Глушаковых сейчас в самом разгаре. Началось все в сентябре 2018 - с некрасивой истории, когда в сети появилось видео, как Дарья Глушакова застает мужа в бане с некой дамой. Глушаков пытался оправдаться, мол, жена первой пошла на измену.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/669506" frameborder="0"></iframe> Провокационное видео с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым в бане..

- Я подала на развод с Денисом, - прокомментировала тогда «КП» Дарья Глушакова. - Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась на это, когда застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо». Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Интересы Дарьи Глушаковой представляет известный адвокат Сергей Жорин. Фото: Instagram

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