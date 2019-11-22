2019-11-22T18:46:26+03:00
Общество

Власти Ростова запланировали рекультивацию мусорного полигона в ЗЖМ

До конца 2020 года будет готова проектно-сметная документация
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Алексей Логвиненко анонсировал начало процесса рекультивации на 2021 год. Фото: rostov-gorod.ruАлексей Логвиненко анонсировал начало процесса рекультивации на 2021 год. Фото: rostov-gorod.ru
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Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил о планах по рекультивации мусорного полигона, расположенного в Западном жилом массиве донской столицы.

Как заявил градоначальник во время встречи с жителями Советского района, объект планируют рекультивировать до 2024 года. Он отметил, что для этих целей управлению благоустройства Ростова-на-Дону уже выделено 50 млн руб.

Логвиненко подчеркнул, что проектно-сметная документация будет готова до конца 2020 года. Кроме того, глава горадминистрации добавил, что средства на рекультивацию также необходимо будет запросить в федеральном бюджете.

- Я уверен, что эти деньги мы получим. К рекультивации сможем приступить в 2021 году. Весь процесс займет два-три года, - заявил сити-менеджер Ростова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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