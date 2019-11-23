В Таганрогском заливе машина провалилась под лед
Авто вытаскивали буксиром
Ниву вытаскивали буксиром. Фото: соцсети
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В Ростовской области, в Таганрогском заливе, произошло ЧП. Водитель решил проехать по обмелевшему заливу, покрытому льдом. Но неожиданно автомобиль провалился.
- Нива на половину ушла под лед, - написали очевидцы в соцсетях.
Залив сильно обмелел. Фото: соцсети
Автомобиль пришлось вытаскивать буксиром.
Кстати, местные жители отмечают, что сейчас залив сильно обмелел. В сетях то и дело вкладывают снимки залива без воды.
ИСТОЧНИК KP.RU