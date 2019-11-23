2019-11-23T08:13:24+03:00
Общество

В Таганрогском заливе машина провалилась под лед

Авто вытаскивали буксиром
Мария ШАБАНОВА
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Ниву вытаскивали буксиром. Фото: соцсетиНиву вытаскивали буксиром. Фото: соцсети
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В Ростовской области, в Таганрогском заливе, произошло ЧП. Водитель решил проехать по обмелевшему заливу, покрытому льдом. Но неожиданно автомобиль провалился.

- Нива на половину ушла под лед, - написали очевидцы в соцсетях.

Залив сильно обмелел. Фото: соцсети

Залив сильно обмелел. Фото: соцсети

Автомобиль пришлось вытаскивать буксиром.

Кстати, местные жители отмечают, что сейчас залив сильно обмелел. В сетях то и дело вкладывают снимки залива без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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