В Таганрогском заливе машина провалилась под лед

СЕГОДНЯ 08:04 2019-11-23T08:13:24+03:00

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В Ростовской области, в Таганрогском заливе, произошло ЧП. Водитель решил проехать по обмелевшему заливу, покрытому льдом. Но неожиданно автомобиль провалился.

- Нива на половину ушла под лед, - написали очевидцы в соцсетях.

Залив сильно обмелел. Фото: соцсети

Автомобиль пришлось вытаскивать буксиром.

Кстати, местные жители отмечают, что сейчас залив сильно обмелел. В сетях то и дело вкладывают снимки залива без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU