2019-11-23T08:32:03+03:00
Общество

На Дону школьника и первокурсника задержали за попытку изнасилования подростка

ЧП произошло в Пролетарском районе
Мария ШАБАНОВА
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На подростков завели делоНа подростков завели делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сальский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении одиннадцатиклассника и учащегося первого курса агротехнологического техникума.

По версии следствия, 17-летние юноши в середине октября пришли в гости к девочке-подростку. 14-летняя школьница и представить не могла, чем это все закончится.

В какой-то момент юноши решили ее изнасиловать, но жертва так отчаянно отбивалась, что злоумышленники отступили.

Обо всем случившемся стало известно правоохранительным органам. В результате на парней завели дело за попытку изнасилования. Сейчас они задержаны, сообщил "Комсомольской правде - Ростов" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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