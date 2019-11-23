На Дону школьника и первокурсника задержали за попытку изнасилования подростка
Сальский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении одиннадцатиклассника и учащегося первого курса агротехнологического техникума.
По версии следствия, 17-летние юноши в середине октября пришли в гости к девочке-подростку. 14-летняя школьница и представить не могла, чем это все закончится.
В какой-то момент юноши решили ее изнасиловать, но жертва так отчаянно отбивалась, что злоумышленники отступили.
Обо всем случившемся стало известно правоохранительным органам. В результате на парней завели дело за попытку изнасилования. Сейчас они задержаны, сообщил "Комсомольской правде - Ростов" источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU