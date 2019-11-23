2019-11-23T09:09:54+03:00
Общество

Зайца с тремя ушами нашли в Ростовской области

Ростовчане предположили, что мутирование произошло из-за Волгодонской АЭС
Мария ШАБАНОВА
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Охотники подстрелили трехухого зайца. Фото: соцсетиОхотники подстрелили трехухого зайца. Фото: соцсети
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В Ростовской области охотники столкнулись с необычной добычей. Они подстрелили зайца с тремя ушами. Снимок необычной добычи опубликовали в социальной сети.

Подписчики городского паблика активно комментировали пост.

- Это, наверное, волгодонские охотники были, там больше вероятность появления мутантов, - написал Андрей Нарышкин.

- Зайца жалко. Охотникам есть нечего? На те деньги, что на охоту идут, можно полмагазина скупить. Может, все заячье сообщество гордилось этим трехухим сородичем, а его убили, - написала Наталья.

- То рыбы новый вид, то заяц мутированный.

Скоро и птеродактили летать начнут. Новая эволюция, - отметил Дмитрий Кирпаленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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