Зайца с тремя ушами нашли в Ростовской области
В Ростовской области охотники столкнулись с необычной добычей. Они подстрелили зайца с тремя ушами. Снимок необычной добычи опубликовали в социальной сети.
Подписчики городского паблика активно комментировали пост.
- Это, наверное, волгодонские охотники были, там больше вероятность появления мутантов, - написал Андрей Нарышкин.
- Зайца жалко. Охотникам есть нечего? На те деньги, что на охоту идут, можно полмагазина скупить. Может, все заячье сообщество гордилось этим трехухим сородичем, а его убили, - написала Наталья.
- То рыбы новый вид, то заяц мутированный.
Скоро и птеродактили летать начнут. Новая эволюция, - отметил Дмитрий Кирпаленко.
ИСТОЧНИК KP.RU