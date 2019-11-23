2019-11-23T11:31:52+03:00
Происшествия

Разбил машину и обокрал: в Ростове-на-Дону задержали автовора

Сумма причиненного ущерба составила 19 тысяч рублей
Мария ШАБАНОВА
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Полиция в считанные часы поймала автовораПолиция в считанные часы поймала автовораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Октябрьского района донской столицы стал жертвой автовора. Мужчина припарковал свой «Хендай» на одной из улиц, а когда вернулся к авто, то обнаружил, что стекло разбито, а из салона исчез видеорегистратор и деньги. Потерпевший сразу же написал заявление в полицию.

- Полицейские задержали 39-летнего ранее судимого по аналогичной статье подозреваемого. Украденное

злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

по статье «Кража». Ему избрана мера

пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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