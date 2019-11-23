Разбил машину и обокрал: в Ростове-на-Дону задержали автовора
Житель Октябрьского района донской столицы стал жертвой автовора. Мужчина припарковал свой «Хендай» на одной из улиц, а когда вернулся к авто, то обнаружил, что стекло разбито, а из салона исчез видеорегистратор и деньги. Потерпевший сразу же написал заявление в полицию.
- Полицейские задержали 39-летнего ранее судимого по аналогичной статье подозреваемого. Украденное
злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по статье «Кража». Ему избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU