Разбил машину и обокрал: в Ростове-на-Дону задержали автовора

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-23T11:31:52+03:00

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Житель Октябрьского района донской столицы стал жертвой автовора. Мужчина припарковал свой «Хендай» на одной из улиц, а когда вернулся к авто, то обнаружил, что стекло разбито, а из салона исчез видеорегистратор и деньги. Потерпевший сразу же написал заявление в полицию.

- Полицейские задержали 39-летнего ранее судимого по аналогичной статье подозреваемого. Украденное

злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

по статье «Кража». Ему избрана мера

пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU