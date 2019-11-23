В Ростовской области женщина накинулась на соседку с ножом
И причинила той серьезные увечья
На скорой помощи раненую отвезли в больницуФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Волгодонском районе печально закончились разногласия двух соседок. Днем, 20 ноября, около 14.00 в подъезде дома на улице Ленина повздорили две женщины.
Одна из них не нашла лучшего аргумента, как пойти на оппонентку с ножом. 32-летняя женщина со злости нанесла 29-летней потерпевшей несколько ударов в живот и в бедро. Раненая была госпитализирована в БСМП.
Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемую задержали и завели на нее дело.
ИСТОЧНИК KP.RU