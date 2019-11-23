В Ростове вор украл деньги из парикмахерской

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-23T16:37:20+03:00

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Ростовские полицейские пресекли грабеж из парикмахерской. В отделе полиции сотрудница салона красоты рассказала, что в парикмахерскую зашел подозрительный мужчина якобы для того, чтобы подстричься. Пользуясь тем, что сотрудница отвлеклась, злоумышленник схватил лежащий на столе кошелек с деньгами и выбежал из салона.

- Проезжавшие мимо сотрудники отдела уголовного розыска заметили убегающего мужчину и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции изъяли украденное и вернули владелице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU