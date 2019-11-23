2019-11-23T18:08:07+03:00
Общество

Программиста из Таганрога осудили в США

Его приговорили к четырем годам тюрьмы и солидному штрафу
Мария ШАБАНОВА
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Лисов уже весной может вернуться на родину. Фото: соцсетиЛисов уже весной может вернуться на родину. Фото: соцсети
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Суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение по делу программиста из Таганрога Станислава Лисова, сообщает РБК. Его приговорили к 4 годам тюрьмы.

Изначально дончанину грозило 35 лет лишения свободы. Но суд принял во внимание порядочное поведение Лисова и тот факт, что он уже сидел в тюрьме.

Защита Лисова во время суда заявляла, что программист — хороший человек, который совершил ошибку.

Сам программист, пишет РИА «Новости», раскаялся в содеянном и признал вину.

В результате уже весной Лисов может вернуться на родину. Однако он еще должен выплатить крупный штраф.

Программиста обвинили в том, что он разработал банковский троян NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных. По версии обвинения, Лисов мог похитить $855 тысяч, а также попытался провести иные незаконные финансовые операции на сумму $4,4 млн, но не преуспел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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