Программиста из Таганрога осудили в США
Суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение по делу программиста из Таганрога Станислава Лисова, сообщает РБК. Его приговорили к 4 годам тюрьмы.
Изначально дончанину грозило 35 лет лишения свободы. Но суд принял во внимание порядочное поведение Лисова и тот факт, что он уже сидел в тюрьме.
Защита Лисова во время суда заявляла, что программист — хороший человек, который совершил ошибку.
Сам программист, пишет РИА «Новости», раскаялся в содеянном и признал вину.
В результате уже весной Лисов может вернуться на родину. Однако он еще должен выплатить крупный штраф.
Программиста обвинили в том, что он разработал банковский троян NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных. По версии обвинения, Лисов мог похитить $855 тысяч, а также попытался провести иные незаконные финансовые операции на сумму $4,4 млн, но не преуспел.
ИСТОЧНИК KP.RU