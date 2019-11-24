"К команде претензий нет, о судействе говорить не буду": Валерий Карпин - об игре "Динамо"

СЕГОДНЯ 05:51 2019-11-24T05:51:47+03:00

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Накануне, 23 ноября, «Ростов» уступил «Динамо» со счетом 1:2 в 17-м туре РПЛ. Гол в составе нашей команды забил Ивелин Попов.

Перед матчем в Москве «Ростов» остался без двух лидеров – из-за повреждений в игре не могли принять участие Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон. Зато в обойму вернулся Матиас Норманн, пропустивший последние игры по причине отравления.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

- Показалось, что в первом тайме «Ростов» играл лучше, чем во втором.

- В первом тайме создали больше моментов. Во втором играли не так активно в атаке, но в обороне действовали нормально. Не вспомню опасных моментов у наших ворот, когда Бабурину пришлось бы вступить в игру.

У меня нет никаких претензий к команде.

- Что скажете об эпизоде со вторым пенальти в ворота «Ростова» ?

- Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла. Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти «Динамо», на поле даже их игроки смеялись.

- Шомуродов не забивает уже несколько матчей.

- Такое бывает у всех нападающих. Сегодня было три шанса, но он не забил. А иногда он забивает два, имея полумоменты. Я доверяю Элдору.

ИСТОЧНИК KP.RU