В Ростове-на-Дону злоумышленники похитили из квартиры мужчину
И потребовал за него выкуп
Полиция выясняет детали случившегосяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Октябрьском районе донской столицы несколько человек ворвались в квартиру дома, расположенного на Борисоглебской, вытолкали хозяина на улицу, усадили в машину и увезли. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов. С их слов, инцидент произошел днем 23 ноября.
Чуть позже появилась информация о том, что за похищенного человека потребовали выкуп – 16 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU