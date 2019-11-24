В Ростове-на-Дону злоумышленники похитили из квартиры мужчину

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-24T06:13:52+03:00

И потребовал за него выкуп

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В Октябрьском районе донской столицы несколько человек ворвались в квартиру дома, расположенного на Борисоглебской, вытолкали хозяина на улицу, усадили в машину и увезли. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов. С их слов, инцидент произошел днем 23 ноября.

Чуть позже появилась информация о том, что за похищенного человека потребовали выкуп – 16 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU