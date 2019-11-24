2019-11-24T07:32:08+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какая будет рабочая неделя

В донской столице прогнозируют осадки в виде дождя
Юрий ПОЗДНЯК
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Завтра, 25 ноября, в донской столице облачно. Температур воздуха днем +1, ночью 0 градусов.

Во вторник, 26 ноября, температура воздуха днем +2 +3 градуса, ночью небольшой дождь, днем без осадков.

В среду, 27 ноября, температура воздуха +4+6, небольшой дождь.

В четверг, 28 ноября, температура воздуха днем +5+6, осадки в виде дождя. Ночью +5.

В пятницу, 29 ноября, температура воздуха днем +9+10, небольшой дождь. Ночью +10 и также осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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