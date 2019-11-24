Килограмм для себя: на Дону за хранение наркотиков задержали мужчину

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-24T12:33:09+03:00

При обыске у него нашли пакет марихуаны

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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Им оказался 31-летний житель Семикаракорского района, уже судимый за аналогичное преступление.

Полицейские изъяли у мужчины пакет с веществом растительного происхождения.

- Физико-химическое исследование показало, что данное вещество является наркотическим средством «марихуана» массой более 900 граммов. Как выяснилось, подозреваемый хранил данное вещество для собственного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU