2019-11-24T13:55:50+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус «догнал» автомобиль полиции

Машина правоохранителей сильно пострадала
Иван ТИМОФЕЕВ
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Авария произошла на Армянской.ФОТО: соцсетиАвария произошла на Армянской.ФОТО: соцсети
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Сегодня, 24 ноября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух машин и одного пассажирского автобуса.

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, на улице Армянской автобус, курсирующий по маршруту №83, врезался в машину полиции, а та, по инерции, в «Ланос».

Автомобиль силовиков после столкновения оказался изрядно помят. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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