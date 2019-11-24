В Ростове-на-Дону пассажирский автобус «догнал» автомобиль полиции
Машина правоохранителей сильно пострадала
Авария произошла на Армянской.ФОТО: соцсети
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Сегодня, 24 ноября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух машин и одного пассажирского автобуса.
Как рассказали в социальных сетях очевидцы, на улице Армянской автобус, курсирующий по маршруту №83, врезался в машину полиции, а та, по инерции, в «Ланос».
Автомобиль силовиков после столкновения оказался изрядно помят. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU