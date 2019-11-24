На Дону мужчина украл у друга банковскую карту

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-24T15:57:53+03:00

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В Красносулинском районе в дежурную часть от местного жителя поступило заявление о краже денег с его банковской карты. Сотрудники уголовного розыска провели необходимые мероприятия, в результате которых задержали 37-летнего ростовчанина, ранее судимого по аналогичной статье.

Полицейские выяснили, что подозреваемый украл у знакомого банковскую карту, когда гостил у него. После чего узнал пин-код, перевел на свой счет деньги, а затем потратил. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU