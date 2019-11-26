2019-11-26T10:30:02+03:00
Общество

На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина

Огонь тушили 10 спасателей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Причину пожара устанавливают специалисты. Фото: Архив КППричину пожара устанавливают специалисты. Фото: Архив КП
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Сильный пожар произошел в трехэтажном жилом доме накануне Шахтах. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, к тушению привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Информация о ЧП на улице Фисунова поступила на пульт дежурного сотрудника в 14:11.

- На место незамедлительно выехали специалисты. При пожаре погибла 64-летняя женщина, отметили в ведомстве.

В настоящее время причины произошедшего пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в донской столице произошел пожар в частном жилом доме в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Пенсионерка попыталась потушить огонь и в дыму стала задыхаться. Спасатели вытащили из горящего дома женщину. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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