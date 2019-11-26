2019-11-26T13:41:42+03:00
Общество

Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автор общественной инициативы просит установить на участке светофор и пешеходный переход. Фото:ar.rostov-gorod.ruАвтор общественной инициативы просит установить на участке светофор и пешеходный переход. Фото:ar.rostov-gorod.ru
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Жители донской столицы простят установить светофор и разместить пешеходные переходы на пересечении улицы Портовой и переулка 1-го Поселкового. Такая общественная инициатива размещена на сайте «Активный ростовчанин».

На участке накануне погибли два пешехода – мама и дочь, а также пострадал пешеход.

- Перекресток Портовая - пер. 1-й Поселковый с каждым днем становится все более опасным как для водителей, так и для пешеходов. Аварии с различными степенями тяжести возрастают с пугающей частотой из-за возрастающего автомобильного трафика на данном участке дороге вследствие разрастания микрорайона Вертолетное Поле, – отметил автор инициативы.

На общественную инициативу пока откликнулись 16 человек, еще трое выступили против нее. Чтобы власти рассмотрели ее, надо собрать всего 500 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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