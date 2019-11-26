2019-11-26T15:08:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку по факту смерти ребенка после домашних родов

Новорожденную девочку пытались реанимировать контрастным душем
Ольга ГОПАЛО
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Как уверяют следователи, до больницы новорожденную живой уже не довезли.Как уверяют следователи, до больницы новорожденную живой уже не довезли.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове-на-Дону следователи проведут собственную проверку по факту смерти ребенка, который скончался после домашних родов. О ЧП сообщил главврач Ростовского Перинатального центра. По словам медика, новоиспеченная мать только спустя пять часов (!) после родов вызвала медиков. До этого девочку якобы даже пытались реанимировать контрастным душем.

- По предварительным данным, жительница Ростова-на-Дону самостоятельно родила девочку, - рассказали в региональном Следственном комитете свою версию событий. - Через несколько минут после родов ребенок стал плохо дышать. Прибывшие сотрудники скорой помощи произвели реанимационные действия, после чего при транспортировке в Ростовский областной перинатальный центр девочка скончалась в автомобиле реанимации.

В ведомстве добавили, что уже назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. А после тщательно проверки станет ясно - будет ли возбуждаться уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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