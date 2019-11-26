«Пытались спасти контрастным душем»: В Ростове-на-Дону младенец умер после домашних родов

В Ростове-на-Дону после домашних родов умер младенец. Говорят, молодые родители пытались самостоятельно спасти ребенка, а скорую вызвали, когда малыш уже не дышал. О вопиющем ЧП рассказал главврач Перинатального центра Ростова-на-Дону Максим Уманский. Медик опубликовал пост в Instagram, который начал словами: «Крик души!»

- Женщина рожала в ванной. Не у себя дома. А у помощницы. В 16:30 она родила доношенного малыша, - говорит специалист. - Решила, что физиологично и правильно рожать дома. Около 20:00 ребенок стал задыхаться, и новоиспеченные родители, приверженцы «физиологичных» родов, стали делать малышу контрастные души. Это какое-то мракобесие! Убили здорового доношенного ребенка! В 21:00 вызвали скорую. Ребенок погиб задолго до того, как был доставлен к нам.

Врачи ежедневно спасают жизнь новорожденным. Фото: ГОПАЛО Ольга.

После чего Максим Николаевич пояснил, что обеспечение безопасности как матери, так и новорожденного - это многоуровневый процесс, которые создает много условий и факторов. И ими нельзя пренебрегать.

- Физиологические роды - это безопасные роды! - продолжил Уманский. - Проходят в специализированном медицинском учреждении под наблюдением медицинского персонала. Акушерка - это средний медицинский персонал, который помогает доктору, но никак не руководит процессом родовспоможения. Доула - это может быть и модно, но небезопасно! В теории, она может быть на партнерских родах, в окружении медицинских работников. Роды- это ответственно, помните об этом. По факту то, что произошло, это уголовная ответственность. Думайте, что вы делаете. Этим людям еще жить с этой информацией. Ребенок погиб потому, что ему не оказали помощь. За пять часов можно было все, что угодно сделать!

К слову, в Уголовном кодексе действительно есть статья «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы.

Обеспечение безопасности как матери, так и новорожденного — это многоуровневый процесс.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, для 35-летней женщины это уже вторые роды. Однако в эту беременность она не стояла на учете в женской консультации. При этом девочка родилась доношенной - на сороковой неделе. Сейчас мать находится в больнице.

Видеобращение главврача посмотрели уже шесть тысяч человек. Многие оставляют свои комментарии.

- Сил родителям пережить эту трагедию! - написала одна из подписчиц Инстаграм центра. - И мудрости не оскорблять родителей.

Но многие пишут так:

- Хотят рожать дома, пусть рожают, но с бригадой медицинских специалистов под боком! Никак иначе!

perinatal_rostov_official нам была доставлена пациентка Г. По экстренной помощи , после домашнихИ главное : МЫ ПРОТИВ ДОМАШНИХ РОДОВ!..МЫ ЗА безопасность детей и матерей. Роды- это ответственно , помните об этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теряем здоровых детей»: В Ростовской области за неделю в родительской постели погибли три ребенка

В Ростовской области за неделю в родительской постели умерли три здоровых младенца. Такой печальной статистикой поделилась министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

- К великому сожалению, сегодня у молодежи модно брать грудных детей в свою постель и не думать о том, что это может закончиться трагедией, - начала разговор Татьяна Юрьевна. - Но это так. Погибли малыши в возрасте 23 и 24 дня, а также ребенок, которому исполнился месяц и 17 дней. Сам факт, что эти дети умерли в кровати родителей, уже говорит о возможности того, что было механическое повреждение дыхательных путей (подробности)