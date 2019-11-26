2019-11-26T18:59:21+03:00
Общество

В донской столице заблокировали 55 тысяч транспортных карт учащихся

Деньги со старой карты можно перечислить на действующую
Иван ТИМОФЕЕВ
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Транспортные карты учащегося заблокировали в РостовеТранспортные карты учащегося заблокировали в Ростове
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В Ростове оказались заблокированы более 55 транспортных карт учащихся.

Причиной блокировки стало истечение срока действия льготы. Об этом рассказали в Агентстве развития платежных систем. В компании уточнили, что скидка в размере 50% на проезд в городском транспорте предоставляется всем учащимся общеобразовательных учреждений, а также тем, кто получает среднее профессиональное образование. Льгота предоставляется только по специальным транспортным картам «Простор для учащихся».

Но учащиеся стали замечать, что с 22 ноября все больше и больше карт становились недействительными. Под блокировку попали карты с владельцами старше 2000 года рождения, выданные в 2017 году временные карты, «безымянные» карты, полученные до сентября 2018 года карты студентов колледжей, а также карты, фигурирующие в официальных списках от образовательных учреждений как утратившие право на льготу.

- Если карта учащегося попала в стоп-лист по ошибке, то необходимо обратиться в инфоцентр по адресу ул. Социалистическая, 37 в часы работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, а в субботу с 09:00 до 15:00 и переоформить заявление. Обязательно при себе иметь справку об обучении, где должно быть указание на обучение по общеобразовательной программе, паспорт родителей или владельца карты, - сообщили в Агентстве развития платежных систем.

Если карта попала под блокировку, но там остались деньги, то перевести их на другую карту можно по заявлению в инфоцентре АРПС. По вопросам перевода остатка на банковский счет обращаться по электронной почте support@arps.pro. Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии»: (863) 218-92-92 и (863) 285-09-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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