2019-11-26T19:56:28+03:00
Происшествия

Виновного в ДТП под Ростовом ДПС-ника попытался прикрыть отец-полицейский

Пострадавшая женщина до сих пор не реабилитировалась после аварии
Иван ТИМОФЕЕВ
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Виновному в ДТП на трассе под Ростовом не удалось уйти от ответственностиВиновному в ДТП на трассе под Ростовом не удалось уйти от ответственностиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Крупное ДТП с участием сотрудника ДПС попытались скрыть в Ростовской области.

Инцидент произошел в мае 2019 года на трассе под Ростовом. По словам очевидцев, сотрудник МРЭО Зерноградского района ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выскочил на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем.

В пострадавшей от столкновения машине ехала супружеская пара. Из-за сильного удара женщина получила тяжелые травмы. По сей день она проходит реабилитацию после перелома шейного отдела позвоночника.

Вину за произошедшее взял на себя отец инициатора аварии. Во всех документах именно он значился в качестве нарушителя. Знающие всю «кухню» люди предположили, что подмена имела место быть, потому что отец нетрезвого водителя и сам работает в правоохранительных органах.

Но честным полицейским все-таки удалось установить реального виновника аварии. Уйти от ответственности ему не удалось, следователи уже допросили его в качестве подозреваемого.

- В настоящее время сотрудники полиции региона проводят проверку по факту случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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