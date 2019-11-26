2019-11-26T20:30:58+03:00
Происшествия

В Таганроге столкнулись грузовик и трамвай

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет
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ДТП произошло в ТаганрогеДТП произошло в Таганроге
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Грузовик столкнулся с трамваем в Ростовской области.

Инцидент произошел в Таганроге сегодня, 26 ноября, на улице Ленина. По словам очевидцев, водитель большегруза выехал на рельсы при повороте в переулок Автодоровский. В этот момент по рельсам ехал трамвай, затормозить, естественно, он не успел и столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Общественный транспорт и грузовик получили сильные механические повреждения. На место происшествия приехали сотрудники ДПС. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В аварии пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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