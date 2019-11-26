В Таганроге столкнулись грузовик и трамвай
Грузовик столкнулся с трамваем в Ростовской области.
Инцидент произошел в Таганроге сегодня, 26 ноября, на улице Ленина. По словам очевидцев, водитель большегруза выехал на рельсы при повороте в переулок Автодоровский. В этот момент по рельсам ехал трамвай, затормозить, естественно, он не успел и столкнулся с грузовиком.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Общественный транспорт и грузовик получили сильные механические повреждения. На место происшествия приехали сотрудники ДПС. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На трассе под Ростовом-на-Дону водитель иномарки устроил массовое ДТП, выехав на встречку.
В аварии пострадали две женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU