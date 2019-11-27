2019-11-27T08:34:54+03:00
Общество

Ростов оказался на 69 строчке в рейтинге качества уровня жизни

В лидерах оказались Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростов оказался в рейтинге на 69 местеРостов оказался в рейтинге на 69 местеФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Финансовый институт при правительстве РФ составил рейтинг городов по качеству уровня жизни.

Во внимание принимались следующие факторы: культура и образование, состояние жилого фонда, работа системы ЖКХ, благоустройство города, работа местной власти, медицинское обслуживание населения. Наиболее особое внимание уделялось работе служб, в компетенцию которых входит обслуживание и ремонт дорог, работа общественного транспорта и работа дорожной полиции.

В пятерку самых лучших городов по качеству жизни вошли Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Санкт-Петербург занял шестое место.

А вот Ростов-на-Дону занял в рейтинге лишь 69 место. Работа дорожных служб, дорожной полиции и общественного транспорта была оценена на 72 балла, культура и образование - на 26 баллов, состояние жилого фонда и ЖКХ - на 68 баллов, работа органов самоуправления - на 77 баллов, медицинское обслуживание - на 35 баллов, общая оценка качества жизни - на 30 баллов.

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В Ростовской области составили рейтинг управляющих компаний.

Основной критерий оценки - итоги работы за первое полугодие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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