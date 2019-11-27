Арсенал незаконного оружия обнаружился в доме жителя Таганрога
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боевого оружия.
56-летний житель Таганрога организовал у себя дома склад оружия. У него были обнаружены три охотничьих ружья и предмет, который был похож на револьвер Наган. В арсенале также нашлись более 200 патронов и около 500 грамм пороха.
В ходе следствия удалось установить одного из сообщников, который продал подозреваемому одноствольное охотничье ружье 16 калибра и 10 патронов к нему, стоимостью 3500 рублей.
- В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела. Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит лишение свободы сроком до четырех лет, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начальник полиции Ростова, в личном внедрожнике которого нашли похищенное оружие, попал в больницу.
Официально Дмитрий Тарасенко отстранен от исполнения обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU