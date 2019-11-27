2019-11-27T19:11:37+03:00
Происшествия

Арсенал незаконного оружия обнаружился в доме жителя Таганрога

У подозреваемого обнаружился сообщник
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Арсенал оружия обнаружили в доме таганрожца. Фото: УТ МВД России по СКФОАрсенал оружия обнаружили в доме таганрожца. Фото: УТ МВД России по СКФО
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боевого оружия.

56-летний житель Таганрога организовал у себя дома склад оружия. У него были обнаружены три охотничьих ружья и предмет, который был похож на револьвер Наган. В арсенале также нашлись более 200 патронов и около 500 грамм пороха.

В ходе следствия удалось установить одного из сообщников, который продал подозреваемому одноствольное охотничье ружье 16 калибра и 10 патронов к нему, стоимостью 3500 рублей.

- В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела. Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит лишение свободы сроком до четырех лет, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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