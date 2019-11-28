Вода вернется в Дон к выходным, - специалисты

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-28T08:52:34+03:00

Но на восстановление навигации уйдет не менее двух недель

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Ушедшая из Дона вода полностью вернется в реку к выходным.

Специалисты уверяют, что романтичные прогулки по дну родной реки закончатся уже к выходным. Но доля романтики все-таки останется, ведь можно присесть где-нибудь на Набережной и понаблюдать за медленным приливом воды.

Но природное явление в виде отлива принесла большие проблемы речникам. Множество кораблей сели на мель и вынуждены были вместе с грузом ожидать прилива. Специалисты предполагают, что на восстановление навигации у матросов и командования уйдет не менее двух недель. Такое мнение было опубликовано в соцсети. Пользователи прокомментировали это заявление.

«Успели бы Дон почистить от мусора и грязи. Природа дала городу на это шанс. Использовали бы его...», «Климат начинается меняться, все реки рано или поздно пересыхают, тем более деятельность человека ускоряет процесс», «После сегодняшнего дождя не восстановился уровень воды в русле Дона?», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU