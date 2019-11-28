2019-11-28T08:52:34+03:00
Общество

Вода вернется в Дон к выходным, - специалисты

Но на восстановление навигации уйдет не менее двух недель
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Вода в Дон вернется к выходным. Фото: Ростов ГлавныйВода в Дон вернется к выходным. Фото: Ростов Главный
Изменить размер текста:

Ушедшая из Дона вода полностью вернется в реку к выходным.

Специалисты уверяют, что романтичные прогулки по дну родной реки закончатся уже к выходным. Но доля романтики все-таки останется, ведь можно присесть где-нибудь на Набережной и понаблюдать за медленным приливом воды.

Но природное явление в виде отлива принесла большие проблемы речникам. Множество кораблей сели на мель и вынуждены были вместе с грузом ожидать прилива. Специалисты предполагают, что на восстановление навигации у матросов и командования уйдет не менее двух недель. Такое мнение было опубликовано в соцсети. Пользователи прокомментировали это заявление.

«Успели бы Дон почистить от мусора и грязи. Природа дала городу на это шанс. Использовали бы его...», «Климат начинается меняться, все реки рано или поздно пересыхают, тем более деятельность человека ускоряет процесс», «После сегодняшнего дождя не восстановился уровень воды в русле Дона?», - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дон каждый год мелеет на несколько сантиметров.

Волгодонская АЭС угрожает, что пресной воды станет еще меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игрок ХК "Ростов" Артур Топорков ушел из клуба
Ростовская область снова отправила гуманитарную помощь в Украину
Спасла Сталина: супруга знаменитого ростовского разведчика Гоар Вартанян ушла из жизни
Угольное предприятие Ростова задолжало сотрудникам больше миллиона рублей
Очередную укладку асфальта в дождь сфотографировали ростовчане
Дарья Карпина восхитила подписчиков идеальной фигурой на 21 неделе беременности
Водитель иномарки переехал женщину с ребенком в Ростове
Санобработку решили провести в ростовском транспорте городские активисты
Тройное ДТП произошло на одной из ростовских улиц
Арсенал незаконного оружия обнаружился в доме жителя Таганрога
Участница «Дома-2» из Ростова Екатерина Токарева покинула Россию
В Таганроге конфисковали почти четыре килограмма красной икры
В Волгодонске иномарка столкнулась с пассажирской «ГАЗелью»
В Ростовской области маршрутка c пассажирами перевернулась после аварии с иномаркой