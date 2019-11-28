Ростовская область снова отправила гуманитарную помощь в Украину
Ростовская область отправила грузовики с гуманитарной помощью в Донбас. Об этом сообщили представители МЧС по Ростовской области.
Жители Луганска и Донецка получат более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.
В настоящее время колонна гуманитарной помощи МЧС покинула территорию Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась к пунктам пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур.
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Если гуманитарная помощь из России попадет под украинский контроль, ее сожрет нацгвардия.
В этом уверен глава Краснодонского района Луганщины Александр Кравцов, с которым беседовал наш спецкор Николай Варсегов.
ИСТОЧНИК KP.RU