Ростовская область снова отправила гуманитарную помощь в Украину

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-28T09:14:15+03:00

Колонна МЧС с гуманитарным грузом выдвинулась в Донецк и Луганск

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Ростовская область отправила грузовики с гуманитарной помощью в Донбас. Об этом сообщили представители МЧС по Ростовской области.

Жители Луганска и Донецка получат более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

В настоящее время колонна гуманитарной помощи МЧС покинула территорию Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась к пунктам пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур.

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Если гуманитарная помощь из России попадет под украинский контроль, ее сожрет нацгвардия.

В этом уверен глава Краснодонского района Луганщины Александр Кравцов, с которым беседовал наш спецкор Николай Варсегов.

ИСТОЧНИК KP.RU