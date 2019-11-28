2019-11-28T09:14:15+03:00
Общество

Ростовская область снова отправила гуманитарную помощь в Украину

Колонна МЧС с гуманитарным грузом выдвинулась в Донецк и Луганск
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Гуманитарную помощь отправила Россия в Донбасс. Фото: ГУ МЧС РоссииГуманитарную помощь отправила Россия в Донбасс. Фото: ГУ МЧС России
Изменить размер текста:

Ростовская область отправила грузовики с гуманитарной помощью в Донбас. Об этом сообщили представители МЧС по Ростовской области.

Жители Луганска и Донецка получат более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

В настоящее время колонна гуманитарной помощи МЧС покинула территорию Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась к пунктам пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если гуманитарная помощь из России попадет под украинский контроль, ее сожрет нацгвардия.

В этом уверен глава Краснодонского района Луганщины Александр Кравцов, с которым беседовал наш спецкор Николай Варсегов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игрок ХК "Ростов" Артур Топорков ушел из клуба
Вода вернется в Дон к выходным, - специалисты
Спасла Сталина: супруга знаменитого ростовского разведчика Гоар Вартанян ушла из жизни
Угольное предприятие Ростова задолжало сотрудникам больше миллиона рублей
Очередную укладку асфальта в дождь сфотографировали ростовчане
Дарья Карпина восхитила подписчиков идеальной фигурой на 21 неделе беременности
Водитель иномарки переехал женщину с ребенком в Ростове
Санобработку решили провести в ростовском транспорте городские активисты
Тройное ДТП произошло на одной из ростовских улиц
Арсенал незаконного оружия обнаружился в доме жителя Таганрога
Участница «Дома-2» из Ростова Екатерина Токарева покинула Россию
В Таганроге конфисковали почти четыре килограмма красной икры
В Волгодонске иномарка столкнулась с пассажирской «ГАЗелью»
В Ростовской области маршрутка c пассажирами перевернулась после аварии с иномаркой