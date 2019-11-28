Уровень воды пошел на повышение в Таганрогском заливе
Уровень воды повышается в обмелевшем Таганрогском заливе. Критическая отметка держалась практически неделю.
Критически низская отметка продержалась почти неделю Фото: Евгений Жмайлов
За несколько десятков лет первое обмеление произошло по причине ураганного восточного ветра скоростью до 20 метров в секунду и малого количества осадков. Ветер начал стихать и менять направление на юго-западное.
Синоптики Росгидрометцентра предполагают, что вскоре в родные берега вода вернется, а вот река Дон еще какое-то время будет страдать от обмеления. Некоторые специалисты прогнозируют дальнейшее снижение уровня воды.
Фото: Евгений Жмайлов
Жители Ростовской области бросились к обмелевшим берегам в поисках ценностей, а также редких кадров. Некоторые автомобилисты умудрились увязнуть в грязи на обмелевших участках Таганрогского залива и Дона.
Люди бросились на поиски ценностей на обмелевших участках. Фото: Евгений Жмайлов
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ИСТОЧНИК KP.RU