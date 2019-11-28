2019-11-28T12:04:29+03:00
Общество

Уровень воды пошел на повышение в Таганрогском заливе

Ветер начал менять направление
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Вода возвращается в Таганрогский залив Фото: Евгений ЖмайловВода возвращается в Таганрогский залив Фото: Евгений Жмайлов
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Уровень воды повышается в обмелевшем Таганрогском заливе. Критическая отметка держалась практически неделю.

Критически низская отметка продержалась почти неделю Фото: Евгений Жмайлов

Критически низская отметка продержалась почти неделю Фото: Евгений Жмайлов

За несколько десятков лет первое обмеление произошло по причине ураганного восточного ветра скоростью до 20 метров в секунду и малого количества осадков. Ветер начал стихать и менять направление на юго-западное.

Синоптики Росгидрометцентра предполагают, что вскоре в родные берега вода вернется, а вот река Дон еще какое-то время будет страдать от обмеления. Некоторые специалисты прогнозируют дальнейшее снижение уровня воды.

Фото: Евгений Жмайлов

Фото: Евгений Жмайлов

Жители Ростовской области бросились к обмелевшим берегам в поисках ценностей, а также редких кадров. Некоторые автомобилисты умудрились увязнуть в грязи на обмелевших участках Таганрогского залива и Дона.

Люди бросились на поиски ценностей на обмелевших участках. Фото: Евгений Жмайлов

Люди бросились на поиски ценностей на обмелевших участках. Фото: Евгений Жмайлов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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