"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-28T12:39:10+03:00

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Сотрудники волгодонского завода остались неравнодушны к высказыванию лидера скандально известной группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который в эфире одного из федеральных каналов, сказал, что необходимо формировать новый образ рабочего.

По мнению музыканта, профессия сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки.

- Где его успех? Покажите мне!,- отметил Сергей Шнуров.

Представители одного из донских заводов пригласили музыканта принять участие в развенчании этих мифов, а также познакомить с лучшими сварщиками страны, показать их успехи и рассказать о суперсовременном оборудовании.

- Вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной реальности, - сообщается на официальной странице завода в соцсети.

Стоит отметить что мнения людей о словах Сергея Шнурова разделись. Так, одни согласились со словами лидера группы "Ленинград", а другие поделились противоречивыми наблюдениями: "Вы сто лет не видели этих людей, так зачем говорить?", "Сейчас сварщики и рабочие технари - совсем другие люди. Они с интеллектом в глазах и без всяких бутылок", "Давно не видел таких", "Ждем Шнурова в гости".

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ИСТОЧНИК KP.RU