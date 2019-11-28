2019-11-28T15:21:40+03:00
Общество

Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий

В отношении Татьяны Быковской возбудили уголовное дело
Иван ТИМОФЕЕВ
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Татьяна Быковская занимает пост с 2004 года. Фото: официальный аккаунт Татьяны Быковской в InstagramТатьяна Быковская занимает пост с 2004 года. Фото: официальный аккаунт Татьяны Быковской в Instagram
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Сегодня, 28 ноября, стало известно о том, что в отношении министра здравоохранения Ростовской области возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник правоохранительных органах региона. Также фигурантами уголовного дела стали еще несколько человек.

Сейчас идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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