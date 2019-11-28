Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-28T15:21:40+03:00

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Сегодня, 28 ноября, стало известно о том, что в отношении министра здравоохранения Ростовской области возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник правоохранительных органах региона. Также фигурантами уголовного дела стали еще несколько человек.

Сейчас идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU