2019-11-28T18:55:45+03:00
Общество

Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин

Жаль, что такая внешняя обивка в Ростове долго не продержится
Иван ТИМОФЕЕВ
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Машину утеплил к зиме ростовчанин. Фото: Ростов ГлавныйМашину утеплил к зиме ростовчанин. Фото: Ростов Главный
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Утепленная к зиме иномарка сильно удивила сотрудников ростовского автосалона.

Заботливый владелец машины обил ее мехом, только не внутри, а снаружи. Водитель доставил свой автомобиль в автосалон для мелкого ремонта. Сотрудники были крайне удивлены тому, что в такую погоду белоснежный мех остался чистым, но более всего недоумение вызвало то, что автомобиль вообще обит мехом снаружи.

Работники автосалона не смогли удержаться и сфотографировали этот необычный автомобиль. Снимками они поделились в соцсети. Подписчики тут же осыпали эти фотографии комментариями.

«Как раз для нашей грязи», «Снежный человек?», «Ну только для гаража и пригодится. И то не для каждого», «На ней что совсем на наши улицы не выезжают?», «Деньги есть, мозгов не надо», «Интересно на неё посмотреть в дождь», - потешились пользователи соцсети.

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Вот это страсти!

ИСТОЧНИК KP.RU

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