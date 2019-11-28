2019-11-28T21:02:42+03:00
Спорт

Донской клуб задолжал за аренду нового стадиона около 14,5 миллионов рублей

Вопрос о задолженности сейчас решается в судебном порядке
Иван ТИМОФЕЕВ
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ФК "Ростов" задолжал за аренду "Ростов Арены"ФК "Ростов" задолжал за аренду "Ростов Арены"
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ФК «Ростов» задолжал за аренду стадиона около 14,5 миллионов рублей.

Компания «Спорт-Ин» подала в суд на «Ростов» и «Мордовию» из-за долгов по оплате аренды стадионов «Ростов Арена» и «Мордовия Арена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы компании Александра Богомолова.

- Задолженность есть у клубов «Ростов» и «Мордовия». Вопрос решается в судебном порядке, - рассказал изданию Богомолов.

Представитель ФГУП «Спорт-Ин» отметил, что донской клуб задолжал 14,4 миллиона. Задолженность клуба из Саранска составляет около 40,4 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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