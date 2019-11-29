2019-11-29T22:01:13+03:00
Происшествия

За имитацию страховых случаев осудили жителя Ростовской области

Общая сумма причиненного ущерба составила более 9 миллионов рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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За мошенничество осудили группу парней в ТаганрогеЗа мошенничество осудили группу парней в Таганроге
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В Ростовской области осудили Артура Русанова, подозреваемого в мошенничестве.

В ходе следствия выяснилось, что Русанов и еще 6 человек в течение полутора лет в Таганроге создавали поддельные страховые случаи, имитируя ДТП, как с участием принадлежащих им автомобилей, так и автомобилей, других людей. Затем мошенники обращались в страховые компании и оформляли документы для получения страховых выплат. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 9 миллионов рублей.

В отношении Артура Русанова и его подельников были возбуждены уголовные дела по статьям 159.5, 30 и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, и покушение на такое преступление».

- Приговором суда Русанов признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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