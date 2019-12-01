В садоводческом товариществе Азова произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-01T09:36:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 ноября, в одном из садоводческих товариществ города Азова произошел пожар. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около шести часов вечера. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в переулок Счастливый СНТ «Заря».

- Пожар произошел в дачном доме на площади 12 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Через десять минут огонь удалось локализовать, еще через пять минут полностью ликвидировать. На месте работали восемь человек огнеборцев и два спецавтомобиля. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасены люди.

В ведомстве напоминают о том, что соблюдение правил пожарной безопасности поможет сохранить не только имущество, но и человеческие жизни.

Напомним, в тот же день в Новочеркасске в огне погибли мужчина и женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU