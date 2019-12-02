2019-12-02T15:03:26+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону упал автомобильный кран

На месте ведутся восстановительные работы
Ольга ГОПАЛО
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Происшествие случилось в переулке Братском. Фото: ГУ МЧС России по РО.Происшествие случилось в переулке Братском. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В понедельник, 2 декабря, в центре Ростова-на-Дону произошло ЧП. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, во дворе многоквартирного дома упал автомобильный кран. Происшествие случилось в переулке Братском, 47 днем, в районе обеда.

В ведомстве добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал, хотя медики сразу же прибыли на место. Известно, что сейчас там ведутся восстановительные работы.

На месте ведутся восстановительные работы. Фото: ГУ МЧС России по РО.

На месте ведутся восстановительные работы. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Напомним, на Дону проводят проверку по факту столкновения теплохода и танкера. Корабли получили значительные повреждения. Инцидент случился в акватории Дона. Так, не смогли разойтись при снятии якорей теплоход "Мелита", который вез удобрения в Украину из Туркмении, и "Танкер-14", перевозивший дизельное топливо из Туркмении в Румынию. Известно, что у одного из кораблей образовалась трещина на привальном брусе, а у "Танкер-14" - пробоина выше ватерлинии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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