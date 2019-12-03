Экс-«ВИА Гру» Татьяну Котову шокировал корейский фильм «Паразиты»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-03T18:41:32+03:00

Певице «стало не по себе» во время просмотра Каннcкого триумфатора

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Бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова выступила в несколько неожиданной для ее поклонников роли кинокритика. В своем инстаграме певица написала рецензию на один из самых заметных фильмов уходящего года — южнокорейскую комедийно-драматическую картину «Паразиты» , получившую в мае золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Азиатский фильм вызвал у девушки сложную реакцию. Татьяна сразу же призналась своим фолловерам, что во время просмотра ей стало некомфортно.

- Фильм на любителя, лично мне стало не по себе когда смотрела, - пожаловалась голосистая ростовчанка на своей страничке в соцсети.

Несмотря на первоначальные отталкивающие впечатления, Котова все-таки нашла в себе силы досмотреть фильм до конца. И оказалась не разочарована финалом, раскрывшим ей философскую глубину и своеобразное очарование.

- Здесь и классовое неравенство, проблема трудоустройства, конкуренции, и проблема «маленького» человека, и разрушение традиционного общества и семейного уклада. Весь фильм держит в напряжении и даже в каком-то непонимании от того, что так может происходить на самом деле и, казалось бы, комедия превращается в целую социальную драму, где «человек разумный» уступает и отдаёт власть над собой «паразитам» и собственному животному инстинкту. Хочется отметить, что несмотря на неприятные чувства после просмотра, корейский кинематограф меня удивил – режиссура и работа актеров просто отличная, - эмоционально выразила свои переживания экс-«ВИА Гра».

kottova "Весь фильм держит в напряжении", призналась подписчикам Татьяна Котова

Подписчики поддержали Котову в том, что картина — не для слабонервных.

«Мне после фильма стало плохо», «Пока смотрю, уже... дурно!», «Меня 2 дня тошнило после этого фильма, смотреть рекомендую», «На любителя это ты еще мягко выразилась», «Случайно увидела — это шок, неприятно, но при этом жутко правильная правда жизни сегодняшней», написали певице фолловеры.

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Самая яркая певица из Ростова-на-Дону скрывает свою личную жизнь. Татьяна Котова не публикует фотографии с поклонниками, не делится изображениями подарков от ухажеров и до сих пор не замужем.

34-летняя певица является обладательницей титула «Мисс Россия», работала в популярном музыкальном коллективе «ВИА Гра», участвовала во множестве популярных телепроектов, но, судя по всему, пока так и не встретила своего принца. А последняя публикация и вовсе оказалась непонята полумиллионной армии поклонников. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU