В Ростове старое дерево разнесло школьное окно
В одном из районов Ростова перед школой упало дерево и выбило окно.
Инцидент произошел в Первомайском районе рядом со школой №109. Старое дерево не выдержало трескучих морозов и ветра и упало прямо в сторону школьного окна.
Оно оказалось разбитым веткой, но к счастью, никто из школьников не пострадал, потому что все находились на уроке, а от удара ветки пострадало коридорное окно. Фотографии произошедшего были опубликованы в соцсети.
«Сегодня на 3 уроке там был», «Заменим стеклопакет не дорого!!!», «Как никто не пострадал? А окно?», «О-о-о, моя школа!!! И деревья всё те же», - прокомментировали пользователи соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU