В Ростове старое дерево разнесло школьное окно

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-03T19:56:09+03:00

Дерево разбило окно в одной из ростовских школ. Фото: Ростов Главный

Ученики находились на уроке и никто не пострадал

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В одном из районов Ростова перед школой упало дерево и выбило окно.

Инцидент произошел в Первомайском районе рядом со школой №109. Старое дерево не выдержало трескучих морозов и ветра и упало прямо в сторону школьного окна.

Оно оказалось разбитым веткой, но к счастью, никто из школьников не пострадал, потому что все находились на уроке, а от удара ветки пострадало коридорное окно. Фотографии произошедшего были опубликованы в соцсети.

«Сегодня на 3 уроке там был», «Заменим стеклопакет не дорого!!!», «Как никто не пострадал? А окно?», «О-о-о, моя школа!!! И деревья всё те же», - прокомментировали пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU