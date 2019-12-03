Ростов украсило граффити с изображением Децла

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-03T20:34:45+03:00

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В одном из микрорайонов Ростова появилось граффити с изображением Децла.

Изображение певца появилось в микрорайоне Сельмаш по адресу улица Плужная, 3. Авторы рисунка сообщили, что он посвящен «писателю, философу, сыну, мужу, отцу и уже ставшему легендарным певцом Кириллу Толмацкому».

Почитатели Кирилла решили таким образом отдать дань памяти своему кумиру после его смерти.

- Мы долго шли к этому проекту, но наконец-то мы это сделали! И ты снова в нашем городе «посылаешь сигналы. Знай, твои люди есть везде, и нас больше, чем вчера! Во всех уголках страны рулит RastaMafia. Будут ещё и улицы, библиотеки, студии в твою честь, БРО!» - написали художники.

«Наконец-то и в нашем городе появилось такое граффити. На мой взгляд, одно из лучших. Но самое важное, что Кирилла помнят. Кто не знаком с его последним творчеством, рекомендую вдуматься в смысл текстов, пробирает до мурашек порой», «За 10 месяцев, совершенно незнакомые люди, единомышленники, поклонники творчества и личности Кирилла Толмацкого, со всей России, и не только, объединились и нарисовали около 35 граффити. Это говорит о многом!!! И это только начало!!!», - написали ростовчане в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU