Новая решетка ливневки бесследно исчезла в центре Ростова
Новая ливневка через несколько дней снова сломалась в Ростове
Поломанный колодец обнаружили недалеко от остановки «Турмалиновская» на пересечении проспекта Нагибина и улицы Нансена. По словам очевидцев, он был починен совсем недавно и вот снова оказался открыт. В открытую яму может провалиться как человек, садящийся или выходящий из транспорта, так и автомобиль одним колесом. Есть предположение, что новую крышку просто сдали на металлолом.
Безобразие сфотографировали местные жители и выложили снимки в одном из пабликов соцсети. Там незамедлительно ситуацию прокомментировали пользователи.
«По-человечески сделать это не в нашей стране», «Что нужно все в бетон заливать, чтобы не уперли? Пока менталитет не поменяется, ничего хорошего не будет», «Сто процентов наркоманы сдали на железо», «Ловушка? Пеннивайз?», «Даже я в такую дырку влетал, хоть в Ростове бываю раз в месяц...», - написали ростовчане.
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Фото растения обсуждают в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU