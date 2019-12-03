Новая решетка ливневки бесследно исчезла в центре Ростова

СЕГОДНЯ 21:19 2019-12-03T21:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая ливневка через несколько дней снова сломалась в Ростове

Поломанный колодец обнаружили недалеко от остановки «Турмалиновская» на пересечении проспекта Нагибина и улицы Нансена. По словам очевидцев, он был починен совсем недавно и вот снова оказался открыт. В открытую яму может провалиться как человек, садящийся или выходящий из транспорта, так и автомобиль одним колесом. Есть предположение, что новую крышку просто сдали на металлолом.

Безобразие сфотографировали местные жители и выложили снимки в одном из пабликов соцсети. Там незамедлительно ситуацию прокомментировали пользователи.

«По-человечески сделать это не в нашей стране», «Что нужно все в бетон заливать, чтобы не уперли? Пока менталитет не поменяется, ничего хорошего не будет», «Сто процентов наркоманы сдали на железо», «Ловушка? Пеннивайз?», «Даже я в такую дырку влетал, хоть в Ростове бываю раз в месяц...», - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ливневке на Привокзальной площади в Ростове растет дерево.

Фото растения обсуждают в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU