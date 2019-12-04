2019-12-04T14:48:54+03:00
Общество

Баста заступился за задержанных фанатов «Спартака»

полицейские задержали шесть болельщиков красно-белых
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Рэпер сделал заявление о произошедшемРэпер сделал заявление о произошедшемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста высказался о ситуации с задержаниями фанатов «Спартака» в Петербурге.

– По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различия в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда, – сообщил музыкант.

Матч состоялся в минувшую субботу. После игры молодежных команд «Зенита» и «Спартака» были задержаны шесть фанатов московского клуба. Парни оскорбляли нападающего питерского клуба и сборной России Артема Дзюбу.

Серьезный конфликт нападающего и болельщиков начался после матча сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы — 2020. Так, во время игры, прошедшей в Серравалле, Артема Дзюбу засыпали оскорбительным кричалкам с нецензурным содержанием со стороны болельщиков сборной.

Представители РФС сделали заявление о том, что они будут добиваться установления личностей всех болельщиков, которые оскорбляли футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Ключи вручили перед началом матча СКА-"Волгарь" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Надеваем кроссовки и на старт!»: В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег
На дороге к аэропорту «Платов» появились «ураганные» камеры
«Отдал последние ботинки!»: ростовчанин пришел в банк босиком
Плохой отец: пенсионер из Ростовской области зарезал и закопал своего сына
Новые видеокамеры установили на дороге к ростовскому аэропорту Платов
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
В Ростовской области заболеваемость ОРВИ возросла до 11,5 тысяч
ФК «Ростов» потратит почти 4 млн рублей на перелеты команды в Москву
В Ростове нетрезвый злоумышленник под покровом ночи зарезал прохожего на улице
Заждавшиеся снега ростовчане успели налепить снеговиков
Новая решетка ливневки бесследно исчезла в центре Ростова
Ростов украсило граффити с изображением Децла
В Ростове старое дерево разнесло школьное окно
На трассе под Ростовом из-за выпадения снега стали страдать автомобили
В Новочеркасске появится новый больничный комплекс на 900 мест
Звезда сериала "Сваты" показал архивное фото с семьей
Легковушка марки Kia снесла столб на скользком асфальте в Ростове
Пьяный ростовчанин украл машину у своей родственницы и попал в ДТП
Экс-«ВИА Гру» Татьяну Котову шокировал корейский фильм «Паразиты»
В Ростове-на-Дону осудили сторонника террористов за поиск новых людей для запрещенной организации