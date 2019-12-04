Баста заступился за задержанных фанатов «Спартака»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-04T14:48:54+03:00

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Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста высказался о ситуации с задержаниями фанатов «Спартака» в Петербурге.

– По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различия в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда, – сообщил музыкант.

Матч состоялся в минувшую субботу. После игры молодежных команд «Зенита» и «Спартака» были задержаны шесть фанатов московского клуба. Парни оскорбляли нападающего питерского клуба и сборной России Артема Дзюбу.

Серьезный конфликт нападающего и болельщиков начался после матча сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы — 2020. Так, во время игры, прошедшей в Серравалле, Артема Дзюбу засыпали оскорбительным кричалкам с нецензурным содержанием со стороны болельщиков сборной.

Представители РФС сделали заявление о том, что они будут добиваться установления личностей всех болельщиков, которые оскорбляли футболиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU